Babcock: – Får ikke se avviksrapporten

Mandag omtalte NRK en avviksrapport som tilsa at det har vært 286 avvik siden Babcock overtok luftambulansetjenesten i Norge.

I en pressemelding skriver selskapet at de ikke har fått se innholdet i avviksrapporten.

– Babcock er ikke kjent med innholdet i rapporten og har bedt om innsyn i hva som ligger til grunn for de registrerte hendelsene og avvikene. Vi forutsetter at denne dokumentasjonen er kvalitetssikret ettersom den er delt med media, og har bedt om at denne dokumentasjonen blir oversendt til oss snarest, sier Hilde Sjurelv som er driftssjef i Babcock Norge i pressemeldingen.

Babcock mener UNN burde latt de få gå gjennom rapporten før de gikk til media.

– Dette er alvorlige påstander, sier Sjurelv.