– Seks av seks fly tilgjengelig i nord

Det melder Babcock Scandinavian AirAmbulance mandag kveld i en pressemelding. Fem av de seks flyene som er tilgjengelig i Nord-Norge kan fly på kortbane.

Selskapet satte inn to ekstra fly og har et tredje i beredskap for å sikre liv og helse, melder de.

– Vi beklager at det er skapt usikkerhet rundt tilgjengeligheten til ambulanseflyene i Nord-Norge. Hele selskapet, fra teknisk mannskap, piloter og ledelse jobber sammen for å løse utfordringene. Sikkerhet for ansatte, helsepersonell og pasienter går foran alt og Babcock har derfor satt inn alle ressurser for å finne feilen på de flyene som nå står på bakken, heter det i oppdateringen.