Luftambulansekrisen: Helse Nord kaller situasjonen «bekymringsfull» – har satt krisestab

nyheter

Det forteller administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord på en pressekonferanse mandag.

–Vi hadde kriseberedskap nå i morges, og vil ha det så lenge det er nødvendig, sier han.

Mandag er fortsatt fire av elleve ambulansefly ute av beredskap.

Operatøren Babcock har også satt inn to ekstra ambulansefly fra Sverige – et i Alta og et i Kirkenes. Det ene kan imidlertid kun lande på langbane.

– Situasjonen er bekymringsfull

At Helse Nord har satt kriseberedskap betyr at ledelsen, sammen med Luftambulansetjenesten, diskuterer hva som har skjedd det foregående døgn, samt planlegger fremover, forklarer han, og legger til at det ikke er ofte at det blir satt krisestab.

– Situasjonen er bekymringsfull. Det mest utfordrende er usikkerheten både vi og befolkningen føler fordi vi ikke vet hvor lenge dette vil vare. Vi trenger derfor tiltak for å styrke beredskapen både på kort og lang sikt, forteller han.

Vorland understreker at hele Nord-Norge er avhengige av luftambulansen – spesielt Finnmark som trenger beredskap for kortbane.

– Åpenbart at alternativ transport tar lengre tid

I løpet av ett døgn har Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø loggført åtte uønskede hendelser som følge av at det for tiden mangler ambulansefly.

På pressekonferansen sier fagdirektør Geir Tollåli i Helse Nord at de ble gjort kjent med hendelsene søndag, og at de nå går igjennom hvert enkelt tilfelle for å se hva som har skjedd og hvordan oppdraget har blitt utført.

– Det er åpenbart at alternative løsninger for å få fram ambulansetransport har medført lengre tid før pasienter har kommet på sykehus. Det er fortsatt usikkert om dette har hatt noen medisinsk konsekvens, sier Tollåli.

Helse Nord har oppfordret alle sykehusene under dem til å melde fra om de opplever uønskede hendelser, slik at de kan se om det er noe de kan korrigere.

Uvisst når problemene er løst

Ambulansefly-operatøren Babcock sa på en pressekonferanse søndag at de beklaget situasjonen. De fire flyene har stått på bakken siden lørdag etter at pilotene meldte at de har opplevd vridning på flyene i forbindelse med landing. Selskapet sa samtidig at de ikke vet når feilen vil være løst, og flyene i lufta igjen. Problemet skal ifølge Babcock ikke ha vært registrert på de øvrige flyene i flåten.

Mandag sier Flygerforbundet at de mener myndighetene må vurdere å ta alle flyene ut av drift. Det kommer fram i en bekymringsmelding sendt fra Norsk Flygerforbund.

Meldingen er sendt på bakgrunn av henvendelser fra forbundets medlemmer i Luftambulansetjenestens Flygerforening (LTF) til Luftfartstilsynet søndag, melder VG.

Et femte fly var også ute av beredskap en stund, men av andre årsaker. Dette er satt inn i tjeneste igjen.(©NTB)