Høie kjente til trøbbel i august

nyheter

Helseminister Bent Høie (H) erkjenner at han siden august har visst om de tekniske problemene med flere av luftambulanseflyene.

Lørdag ble det kjent at fem ambulansefly var satt på bakken. Flyene skal ha mistet motorkraft under landing. Selskapet Babcock vet ikke når feilen vil være løst.

– Det kommer oss for øre at disse tekniske utfordringene har vært kjent for Luftambulansetjenesten siden august. Hvor lenge ha statsråden kjent til disse tekniske utfordringene? spurte Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol i Stortinget mandag.

– Når det gjelder de tekniske utfordringene, er det riktig at de har vært kjent siden august. Det er også noe det har vært jobbet med, det har ikke vært holdt hemmelig eller skjult, svarte Høie.

– Det har vært jobbet med hos operatøren for å løse utfordringene. Når man ikke klarte å løse dette som man hadde gjort tidligere, valgte man å sette de fire flyene på bakken for å få assistanse fra fabrikanten til å løse problemet, forklarte han.

Høie fikk et hardkjør mot seg om situasjonen i Luftambulansetjenesten da han møtte i Stortinget mandag for å debattere neste års helsebudsjett.

Fire av Babcocks elleve ambulansefly var mandag fortsatt ute av beredskap.