Krever at Høie eller statsministeren tar grep

Prestbakmo (Sp) er fylkesordfører i nye Troms og Finnmark fylkeskommune. Meldingen om at halvparten av ambulanseflyene er satt på bakken, mener han viser at situasjonen er gått fra alvorlig til dramatisk.

– Det er dramatisk for ambulanseberedskapen, men også for ordinær drift ved sykehusene i Nord-Norge og spesielt i Finnmark. Dette skaper nå stor utrygghet for innbyggere, særlig når vi nå i lengre tid både har opplevd manglende tilbud og brudd på krav til ambulanseflytjenesten, etter at ny opperatør startet opp. Dette er en fullstendig uakseptabel situasjon, mener Prestbakmo.

Krever innleie

Fylkesordføreren krever at helseminnister Høie griper inn og får leid inn de flyene som forrige opperatør av ambulanseflyene hadde og som er tilgjengelige, slilk Mads Gilbert har foreslått.

– Gjør ikke Høie dette umiddelbart, må statsministeren snarest gripe inn, da helseministeren i så tilfelle åpenbart ikke er i stand til å se alvoret i situasjonen man setter en hel landsdel og spesielt innbyggere i Finnmark i, sier Prestbakmo

– Må overta ansvaret

Partikollega Kjesti Toppe har lenge vært på barrikadene i denne saken.

– Dette er en helt uansvarlig situasjon. Dette skaper en krisesituasjon for beredskapen i Nord-Norge, som synes ute av kontroll. Statsråd Høie må gi umiddelbar beskjed om at Luftambulansetjenesten HF får fullmakt til å bruke alle nødvendige midler for å sikre luftambulanseberedskapen, sier Toppe, og retter harde skyts mot operatøren.

– Babcock har over lengre tid vist at de ikke makter å oppfylle kontrakten. Nå er det full krise. Staten ved helseforetaket må overta ansvaret fra Babcock, fastslår Toppe.

Krever redegjørelse

SV-nestleder Kirsti Bergstø reagerer sterkt på det som skjer. SV kaller Høie inn på teppet i Stortinget mandag.

– Det er en total kollaps av beredskapen i nord nå, situasjonen er kritisk. Dette er Høies verk, han må komme seg på jobb og sette inn akutte tiltak. Alle tilgjengelige ressurser må mobiliseres for at liv ikke skal gå tapt, skriver Bergstø i en e-post til Altaposten.

Partiet krever full redegjørelse i Stortinget på mandag, og sender krav om det til helseministeren.

– Vi vil foreslå at regjeringen snarest gjennomfører en fullstendig granskning av beredskapen i Nord-Norge, og særlig i Finnmark. Leveransen til Babcock må være en sentral del av granskningen. I tillegg må alle nødvendige tiltak iverksettes for å sørge for trygge akutt-tjenester for befolkningen, fastslår Kirsti Bergstø.