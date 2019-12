Dette skjedde mens du sov

nyheter

Finnmark politidistrikt har en rekke ting å melde fra fylket i sin gjennomgang av loggen natt til søndag.

– UP i Vadsø gjennomførte lørdag kveld en rus- og dokumentkontroll i trafikken i Vestre Jakobselv. 30 ble kontrollert, ingen reaksjoner.

– I Vadsø ble en bilfører ilagt forenklet forelegg for bruk av mobiltelefon under kjøring.

– En patrulje stoppet et kjøretøy i Nesseby. Fører hadde ikke gyldig førerkort, mens passasjer var eier av kjøretøyet. Fører anmeldes for kjøring uten gyldig førerkort, mens passasjer anmeldes for overlatelses-medvirkning, heter det.

– I Alta ble en mann i 20 årene bortvist fra en privat adresse. Mannen var på fest på adressen, men sovnet av. Imens ble festen er avsluttet.

– I Hammerfest ble en mann i 40-årene ilagt pålegg om å forlate sentrum. Han hadde knust en del ølglass inne på ett utested. Han ble bedt om å forlate utestedet, men etterkom ikke pålegget fra dørvakta.

– To menn i 20-årene ble bortvist fra sentrum i Kirkenes etter utagerende oppførsel og beruselse.

– En mann i 20-årene er kjørt hjem av politiet i Båtsfjord. Han ble pålagt å holde seg borte fra sentrum på grunn av utagerende oppførsel på utested, samt beruselse.

– En mann i 30-årene ble bortvist fra sentrum i Hammerfest på grunn av utagerende oppførsel og beruselse.

– En mann i 20-årene ble bortvist fra Kirkenes sentrum på grunn av utagerende oppførsel og beruselse.

– UP gjennomførte en rus- og dokumentkontroll i trafikken i Alta lørdag kveld. 42 kontrollerte , ingen reaksjoner.