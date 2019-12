– Et hån mot folket i nord

nyheter

Vakthavende lege ved Nordkyn legetjeneste, Jan Eggesvik, er sterkt uroet over den siste utviklingen i ambulansesaken.

Han registrerer at kommunikasjonsdirektør Knut Haarvik i Babcock og direktør Øivind Juell fra Luftambulansen HT mener at situasjonen er "krevende, men håndterbar". Videre hevdes det at ambulanseflyene er et ekstratiltak og ambulansebil må vurderes først.

34 mill og tre fjelloverganger

Dette signalet får Eggesvik til å vise hva dette innebærer i virkeligheten, fra hans perspektiv i Øst-Finnmark.

– Etter ventetid på 10-12 timer på et såkalt oppdrag som «bare» har gul hastegrad, setter vi igang og følger rådet med å putte de dårlige pasientene i en ambulansebil, kjøre 34 mil gjennom tre fjelloverganger, gjerne med brøytebil foran, der pasientene ligger på rygg i bilen i seks timer, inkludert overflytting til Tana-ambulansen i snøfokk og kulde, beskriver Eggesvik.

Han tilføyer:

– Vår ambulansebil i Kjøllefjord stoppes ved Bekkarfjord og må overnatte på brøytestasjonen, mens vår befolkning er uten ambulansebil i 15 timer. Dette skjedde sist ca. 1 uke siden, eksemplifiserer han.

Han mener at man ikke har oversikt over konsekvensene.

– Ingen vet hvor mange lungebetennelser og forverrede hoftebrudd disse pasientene har fått som en konsekvens av ambulanseflykrisa. Ved hendelser i bygda er vi da tilbake til en 15 timers beredskap, der transport med Volvo stasjonsvogn er eneste mulighet til å hente skadde og alvorlig syke til helsesenteret, fastslår Eggesvik.

– Skremmende

Han mer enn antyder at beslutningstakerne ikke kjenner virkeligheten.

– Det er skremmende at de som skal fastsette tilbudet til folk i Finnmark aldri har vært på Finnmarkskysten i uvær om vinteren. Det er et hån mot befolkningen faktisk, skriver Eggesvik i en e-post til Altaposten fra sin vakt i Nordkyn.

Tallmaterialet

Han konstaterer at man nå forsøker å beregne hvilke poeng de skal gi til helikopteret, som om det var et ambulansefly.

– Ambulansehelikopteret har vært nyttig for de røde hasteoppdragene, men vi opplever nå værbegresninger som gjør at Bell ikke kan fly, mens et korrekt utstyrt ambulansefly kan ligge over været i sin trykk-kabin og vente på landingsforhold mellom bygene som tillater landing. På dette tidspunkt på året vil flyene være det sikreste redningskort også for de røde oppdragene, påpeker Eggesvik.

Med fem fly på bakken er situasjonen katastrofel. Eggesvik frykter nå at manglende tilgjengelighet gir livstruende situasjoner, også på sykehusene. Det kan dreie seg om hjertepasienter som skal til PCI, som gjennom ventetider opptil 10-24 timer vil få rød hastegrad.