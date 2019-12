nyheter

Ap har krevd full sal når Stortinget onsdag behandler forslaget om å forby såkalt homoterapi. MDG ber partiene fristille sine representanter.

– Jeg mener at denne saken er prinsipiell, og at alle stortingsrepresentanter burde få lov til å stemme etter egen overbevisning, sier Miljøpartiet De Grønnes stortingsrepresentant Une Bastholm til NTB.

– Dersom stortingsrepresentantene fristilles, vil det gi gode muligheter for at det blir flertall for et forbud nå, mener hun.

Det er stortingsflertall for å utrede et forbud mot såkalt konverteringsterapi, eller homoterapi, noe som praktiseres i enkelte religiøse miljøer for å forsøke å få homofile til å bli heterofile.

Saken splitter imidlertid regjeringen ettersom KrF mener det ikke er nødvendig å utrede et forbud. Partiet mener dette området allerede i dag er lovregulert.

Samtidig skal Stortinget stemme over et forslag som har støtte fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG og Rødt, om å forby konverteringsterapi.

– Dersom Stortinget vedtar et forbud, vil regjeringen måtte utrede hvordan et slikt forbud skal tre i kraft. Det er ingen grunn til å vedta en utredning, sier Bastholm, som frykter en utredning vil bli trenert av KrF.

Samtidig er det klart at en rekke andre forslag som er ment å styrke rettighetene til LHBTI-personer, vil bli nedstemt i Stortinget.