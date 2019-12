Hvordan skal jula bli fin for alle?

nyheter

Mange barn og unge har bekymret seg helt siden i sommer for hvordan jula skal bli. Grete Sætermo Rugland kommer i studio til Hanne Larsen med gode råd i sekken for hvordan alkoholinntaket bør være, eller helst ikke være, når det er barn tilstede. I tillegg ringer vi opp lytter Tone Ek for å høre hva turbodama styrer med i førjulstida og vi skal selvfølgelig ha kvinneguiden der de unges miljøengasjement, eller såkalte engasjement, skal under lupen..... Og for ikke å glemme. Vi skal og innom Ski Doo-senteret der det er satt ny rekord i 2019.