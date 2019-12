Boreal Travel kjøper North Adventure, blir spydspiss for turistsatsing i nord

nyheter

Mens det torsdag var Tide Buss som offentliggjorde oppkjøpet av Arctic Tours kunne en annen transportgigant, Boreal, fredag røpe at de har sikret seg et annet Alta-selskap med føttene godt plantet i turistnæringen. North Adventure AS blir i framtiden å finne under Boreal-paraplyen, etter at Boreal Travel AS har kjøpt alle aksjer i selskapet.