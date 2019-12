Sykefravær økte markant i Finnmark

nyheter

Økningen i Finnmark var på hele 6,7 prosent i tredje kvartal, som gir et totalt legemeldt fravær i fylket på 4,9 prosent. Økningen er et noe uventet tilbakeslag etter gode tall tidligere i år.

Fylket har tradisjonelt ligget høyest i sykefravær i landet, men de siste årene har utviklingen vært positiv og fraværet har gradvis nærmet seg landsgjennomsnittet, forklares det i en pressemelding.

– Vi ønsker selvsagt å videreutvikle den positive trenden og vil vurdere hvordan NAV kan bidra til å snu den tendensen vi ser i 3.kvartal, sier NAV direktør Grete Kristoffersen i Troms og Finnmark.

Den største økningen i antall tapte dagsverk i Finnmark er innen bygg og anlegg, varehandel og helse- og sosialtjenester. Hun påpeker samtidig at det jobbes godt for å styrke nærværet.

– Vi ser også av statistikken at systematisk nærversarbeid fungerer helt supert i kommuner som for eksempel Nordreisa og Vadsø. I Tromsø betyr det veldig mye at det jobbes godt med arbeidsmiljøet i store institusjoner som UNN og Tromsø kommune, sier Kristoffersen.