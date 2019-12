Inngår avtale med Finnmark Rein

nyheter

Ifølge en pressemelding fra Finnmark Rein, satser de nemlig på den profilerte skiskytteren. Av flere grunner.

– Tarjei Bø er en veldig god sportslig representant, som med sitt livlige og gode humør også er svært godt likt blant reineierne. Han er også opptatt av bærekraft og et sunt kosthold. Dette passer oss i Finnmark Rein svært godt, sier daglig leder Are Smuk Figved i pressemeldingen.

Håper er at samarbeidet skal løfte Bø.

– Tarjei har blant annet justert kostholdet det siste året, og mener at sesongoppkjøringen han akkurat har lagt bak seg er en av de bedre på lenge, blant annet fordi han nå spiser enda mer riktig. Dette synes vi er flott og vil gjerne være en bidragsyter til at Bø fortsetter å spise sunt fremover, sier Smuk Figved, med et åpenbart budskap om at reinkjøtt er rette tingen.