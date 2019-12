Arctic Tours er solgt, nå får Ernst og hans 25 ansatte 5.000 nye kollegaer

nyheter

Onsdag ble Altaposten gjort oppmerksom på at Arctic Tours ville offentliggjøre at selskapet selges til Tide Buss. Avisa ble allerede i sommer tipset om at selskapet med hovedkontor i Bergen hadde kastet sine øyne på selskapet i nord. Ryktene stilnet ikke som følge av at daglig leder Ernst Rune Andersen i 6. juni i år etablerte Arctic Tours AS.