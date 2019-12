– Bør vente med hallen

nyheter

Tirsdag ba Otto Aas (SV) de rød-gule-grønne tenke seg om både én og to ganger før de igangsetter bygging av en ny idrettshall ved Elvebakken skole. Nå får han støtte fra en annen veteran på rød side i kommunestyret.

Etter to perioder på Stortinget er Kåre Simensen (Ap) tilbake i kommunestyret.

– Personlig synes jeg ikke en hall ved Elvebakken skole er noe godt alternativ. Det er ikke det viktigste for meg. Vi står i en svært vanskelig økonomisk situasjon, der det stort sett er bare kutt – av tjenester og oppgaver som svir skikkelig i mitt politiske hjerte. I en slik situasjon kan vi ikke, slik jeg ser det, igangsette bygging av en idrettshall som har lav legitimitet blant potensielle brukere i Alta Øst, forklarer Simensen.

Han vil i likhet med Aas ha en time-out som strekker seg ut 2020.

– Det betyr at vi får bedre tid til å se hallen i helhet, og hvor både idrettens ønsker og kommunens økonomi kan være tema. Jeg synes ikke det skal være noen absolutt regel at vi skal lytte til rådmannen og la hans råd være avgjørende. Denne gang synes jeg imidlertid det er all grunn til å ta hans råd om å ha en tilnærmet investeringspause på alvor. Gjør vi det, sender vi også et viktig signal til alle som må bidra gjennom kutt og innstramninger, klargjør Simensen.

Aronnesingen bekrefter at lokaliseringen av hallen ved Elvebakken skole, slik den er vedtatt av kommunestyret, ikke er hans førstevalg. Han ønsker imidlertid ikke avspore debatten med å gjøre lokalisering til et hovedpunkt. Hans viktigste budskap er at kommunestyret må bevilge seg selv ett års time-out i hallspørsmålet.