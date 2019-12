Rykker ut etter melding om elgpåkjørsel

nyheter

110-sentralen skriver på twitter at Alta brannvesen rykker ut på en trafikkulykke.

Ved 110-sentralen får Altaposten opplyst fra en operatør her at brannvesenet har rykket ut og at også politiet skal være på vei til stedet.

– Det er snakk om en elgpåkjørsel som har funnet sted i Tverrelvdalen, opplyses det.

Utover det henviser operatøren til operasjonssentralen hos Finnmark politidistrikt.

Altaposten har forsøkt å komme i kontakt med operasjonssentralen, foreløpig uten å lykkes.

Altaposten kommer med mer.