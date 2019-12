Ingen kvalitetsforskjell på små og store skoler

nyheter

Det er noe av det som kan leses ut av resultatene for nasjonale prøver tatt skoleåret 2019/20 på 5. og 8. og 9. trinn i grunnskolen i Alta. Da skolefaglig rådgiver, Ole Johansen i oppvekst og kulturadministrasjonen la fram tallene på rektormøtet ble han møtt med applaus da resultatene for 5. trinn ble presentert. Her er Alta nå oppe på landsnivået etter flere år å ha ligget under.