Sametinget bevilget 300.000 til barnehage i Alta

nyheter

Det er den nye kommunale samiske barnehagen som får drahjelp på 300.000 kroner. Guovddáš mánáidgárdi er et samarbeidprosjekt mellom Alta kommune og Sametinget og ble åpnet i høst i de tidligere lokalene til Midtbakken barnehage.

Arbeiderpartiets sametingsgruppe er glad for at Sametinget innvilger søknaden.

– Det er gledelig at sametingsrådet følger vår oppfordring og bevilger 300 000 til den kommunale samiske barnehagen i Alta. Samarbeid og samhandling skaper utvikling for det samiske i Alta, sier gruppeleder Ronny Wilhelmsen i en pressemelding.

De foreslo en oppstartsbevilgning på 400.000 til en ny samisk barnehage i Alta.

– Det er viktig for oss å vise at vi ønsker en reell satsning på barn og unge, og at tilbudet følger behovet. Alta er midt i det samiske kjerneområdet og har mange samiske innbyggere, sa Wilhelmsen i forbindelse med forslaget som ble fremmet i forbindelse med det reviderte budsjettet.