Nå kommer mildværet

nyheter

De siste dagene har det vært meldt om stor skredfare og flere stengte veier som følge av uværet som har blåst over landsdelen. De kommende dagene er det ventet at vinden omsider vil avta. Likevel må man nok fremdeles vente litt på det fine og kalde vintervær, for nå kommer plussgradene krypende til Vest-Finnmark.