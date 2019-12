Lakselv: Mann i 30-årene siktet for drap

nyheter

Tirsdag ettermiddag rykket nødetatene ut til en leilighet i Lakselv. En mann ble funnet død på stedet, og det ble slått drapsalarm.

En mann i 30-årene ble pågrepet. Han er nå siktet for drapet.

– Politiet jobber nå på stedet med både taktiske og tekniske etterforskningskritt. Vi er tidlig i etterforskningen og jobber bredt for å få en klarhet i hva som har skjedd. Vi kartlegger nå hvem som har vært til stedet, både i forkant, og under hendelsen. Vi kan på nærværende tidspunkt ikke være mer konkret enn at det var flere personer til stedet da hendelsen skjedde, opplyser etterforskningsleder Steffen Andreassen i Finnmark Politidistrikt gjennom en pressemelding sendt ut tirsdag kveld.

De pårørende til den avdøde er ikke varslet. Kripos er kontaktet for å bistå i arbeidet med å varsle de pårørende i utlandet. Av den grunn gir ikke politiet ut flere opplysninger om avdøde ennå.

Andreassen opplyser at det er for tidlig å si noe om foranledningen til drapet, eller hva som var motivet.

Planen er å avhøre siktede i løpet av onsdag.

Marius Ihlebæk er oppnevnt som forsvarer for mannen.

Både den avdøde og siktede er tidligere kjent for politiet, opplyses det i pressemeldingen.