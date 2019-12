Odd-Karl reddet fra skjær

nyheter

Den kjente fotballprofilen fra Skjervøy hadde søkt tilflukt i en fyrlykt på Skjervøyskjæret i Troms. Han ble søndag kveld brakt i land med redningshelikopter.

I løpet av søndagen har det blitt gjort gjentatte forsøk på å hente 51 år gamle Odd-Karl Stangnes til land, etter at han natt til søndag ba om hjelp til å komme seg vekk fra skjæret. Stangnes er tidligere fotballspiller, som blant annet har spilt for Lyn og Bodø/Glimt. For noen år siden var han hovedtrener for Bossekop UL i Alta.

Stangnes hadde som mål å bo ett år på Skjervøyskjæret i Troms. Ifølge TV 2 hadde han bygget seg en hytte på skjæret, men måtte natt til lørdag søke tilflukt i batterirommet på en fyrlykt på grunn av at hytta ble ødelagt som følge av uværet i området.

Kraftig vind og mye sjø i området har gjort redningsarbeidet vanskelig, og verken redningsskøyta RS Oscar Tybring IV og kystvaktskipet KV Andenes klarte å komme seg til skjæret på en trygg måte.

Klokken 20.30 søndag kveld opplyste Hovedredningssentralen Nord-Norge at et redningshelikopter fra Bandak brakte Stangnes i land på Skjervøy.