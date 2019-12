Han reddet 500 liv – vokste opp i Alta – og døde nylig

nyheter

Jan Ivar Hoff (58) kom seg gjennom store farer i flere utenlandsoppdrag, men tapte kampen mot en farligere motstander, kreften for kort tid tilbake. Han ble Han begravd fra Ålgård kirke fredag 22. november. Riksavisene VG og Dagbladet omtalte Hoffs bortgang, slik de også gjorde da han vinteren 2014 bidro han til å redde livet til den afrikanske Shilluk-kongen, og mer enn 500 sivile. På Veterandagen i 2018 ble oberstløytnanten hedret med Forsvarets medalje for edel dåd.

– Jan Ivar bodde i Tverrelvdalen til han var 5 år. Han er eldste barnebarn til avdøde Asbjørn og Ester Opgård. Det er sikkert mange som husker han i Dalen. Han tilbrakte også hver sommerferie hos oss i barneåra, sier datter til Arbjørn og Ester, Solbjørg Opgård Halla.

I 2018 fikk Hoff Forsvarets medalje for edel dåd for sin innsats i Sør-Sudan, hvor han blant annet bidro til å redde en konge. Jan Ivar Hoff har tjenestegjort i Libanon, Bosnia-Hercegovina, Irak, Afghanistan, Albania, Italia, England, Tyskland, Syria og Sør-Sudan.

– Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om Jan Ivar Hoffs bortgang, skriver sjef for Heimevernet Elisabeth Gifstad Michelsen i en e-post til VG.

Hun forteller videre at Jan Ivar var soldat hele sitt voksne liv, men måtte til slutt gi tapt for kreftsykdommen. Han startet sin militære karrière på Befalsskolen for Infanteriet i 1980 og har deltatt i flere internasjonale operasjoner.

I 2018 ble han tildelt Forsvarets medalje for edel dåd etter sin innsats i Sør-Sudan i 2014. De siste årene var han stabssjef i Agder og Rogaland Heimevernsdistrikt 08, sier heimevernsjefen.

Hoff hadde til sammen tilbrakt nærmere syv år i utenlandstjeneste.