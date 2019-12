Energiministeren sender ekstraregning på 30.000 kr til alle nyetablerere

nyheter

Fredag kom det et endelig avslag fra olje- og energidepartementet (OED) på søknad om dispensasjon fra regler for anleggsbidrag. Det er en avgjørelse som kommer til å koste nyetablerne i Alta, Kvænangen og Loppa dyrt. Altaposten omtalte saken sist uke, og fikk da beskjed fra OED om at avgjørelsen på anken til Alta kraftlag ville bli behandlet og avgjort før nyttår. Så lenge slapp kundene og kraftaget å vente. Allerede fredag kom avgjørelsen fra departemenet og energiminister Kjell Børge-Freiberg: Anken avvist.