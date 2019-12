Ber styrelederen vurdere sin stilling dersom Høie nok en gang overprøver Helse Nord

nyheter

Stortingsrepresentant tror helseministeren gir grønt lys for å legge Finnmarkssykehuset under UNN. Skulle det skje til tross for at Helse Nord og styret har brukt tid og ressurser på å komme fram til en motsatt anbefaling, ser stortingsrepresentant for Frp Bengt Rune Strifeldt det som naturlig at styreleder Renate Larsen i Helse Nord vurderer sin stilling.