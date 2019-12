– Uverdig at de eldre må flytte to ganger på noen måneder

nyheter

Det sier fungerende gruppeleder for Frp, Odd Erling Mikalsen, etter at partiene har vist «kortene» i budsjettdebatten.

– Vi ønsker en verdig behandling av de eldre, sa Mikalsen og gjentok i formannskapet den begrunnelsen som også er gitt skriftlig i budsjettdokumentet til Frp:

«Det er foreslått å legge ned Kåfjord sykehjem snarest og senest innen 1. mai 2020. Vi mener det vil være uheldig å legge ned Kåfjord før omsorgssenteret åpner 1. november. Det gir de berørte eldre en ekstraflytting, og kanskje dobbeltrom. For å unngå dette utsetter vi nedleggingen av Kåfjord sykehjem til omsorgssenteret står ferdig og pasientene er flyttet inn der. Tiltaket gir en merkostnad på kr. 3.5 millioner i 2020.»

Venstre tydelig

Verdig behandling av de eldre er også lovnaden til Tommy Hæggernæs og gruppeleder Trine Noodt på vegne av Venstre. I formannskapet sist torsdag var Venstres representant Hæggernæs klinkende klar på dette. Det var imidlertid Frp og Odd Erling Mikalsen som var først ute med beskjeden at partiet hans ikke kunne være med å spare penger ved å starte overflyttingen av pasienter fra Kåfjord sykehjem allerede vinteren 2020 til midlertidig ny institusjon.

– Omstillinga er helt nødvendig og vil øke verdigheten i tilbudet MDG mener det er helt nødvendig å bruke mer penger på hjemmetjenester enn institusjonsplasser.

Uenig om beløpet

I Venstre sier Noodt og Hæggernæs til Altaosten at de har prioritert at de eldre på institusjon skal slippe flere flyttinger i løpet av kort tid, og at de ikke kommer til å akseptere bruk av dobbeltrom fram til Alta Omsorgssenter kan åpne dørene høsten 2020.

– Vi aksepterer ikke bruk av dobbeltrom. I vår budsjettframlegg har vi satt av syv millioner kroner ekstra i forhold til rådmannens forslag. Det vil slik vi forstår det være nok å videreføre driften ved Kåfjord sykehjem helt fram til omsorgssenteret står ferdig, samt penger til å forebygge bruk av dobbeltrom i overgangsperioden. Det er for Venstre ikke aktuelt å forsere avvikling av Kåfjord sykehjem ved bruk av dobbeltrom, sier Hæggernæs og Noodt.

Frp mener 3,5 millioner vil holde. Venstre tror beløpet må økes til syv millioner kroner for å finansiere den økte driften av flere institusjonsplasser.

Legges ned til våren

Ut fra det Altaposten kan lese av budsjettframleggene til partiene i formannskapet er det kun Venstre og Frp som har satt av penger til å opprettholde driften av Kåfjord sykehjem fram til høsten. Rådmannens budsjettforslag, som partiene har bygd sine på, har satt som en viktig premiss at overføringen starter allerede vinteren 2020 og at driften ved Kåfjord sykehjem skal være avviklet innen 1. mai 2020.

Ved at de rød-gule-grønne posisjonspartiene følger rådmannens budsjettforslag, betyr det i praksis at Kåfjord sykehjem legges ned innen 1. mai. Posisjonspartiene har imidlertid gjort det klart at skal ha en partimessig behandling av budsjettet, og at det vil bli vurdert endringer fram mot endelig budsjettbehandling i kommunestyret 17. desember.