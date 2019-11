– Vil være mamma mens jeg enda kan

nyheter

I over fire år har Elisabeth Gleine vært sykemeldt på grunn av ME, en sykdom som rammer hardt og som det fremdeles mangler mye kunnskap om. På grunn av sykdommen har ikke Gleine kapasitet til å stå oppreist i mer enn 2-3 minutter av gangen, noe som gjør at hun ligger omkring 23 timer i døgnet. Nå kjemper hun for å ta livet sitt tilbake.