Fryselagrene er fulle, men umulig for Roar å få tak i saueskrott til kunden

nyheter

På grunn av de store lagrene, regnet Posti med at det skulle bli en smal sak å få tak i en saueskrott til en av sine kunder. Men det ble det ikke.

– Jeg har ringt fire ganger til Nortura i løpet av de siste to ukene. Onsdag fikk jeg beskjed om at de ikke kunne levere saueskrotten, sier Posti.

– Det er helt vanvittig, vi ser at det er 600.000 kilo med sau på fryselagrene og vi blir oppfordret til å spise mer sauekjøtt. Men vi kan ikke få tak i kjøttet, mens skrottene ligger på fryselagrene, sier kjøpmannen.