Frode Berg vil kreve erstatning fra etterretningstjenesten

Spionasjedømte Frode Berg sier han vil kreve erstatning fra norsk etterretning etter å ha sittet to år i russisk fengsel, ifølge NRK.

– Jeg har diskutert det min advokat, og det er klart, en regning får de. Det har vært mye ekstrautgifter og en belastning for familien og meg selv selvfølgelig. Det er en del ting som er endret i vårt privatliv også. Det blir kanskje et annet liv fremover. Så en form for erstatning – ja, den regningen kommer etter hvert, sier Frode Berg til kanalen.

Tidligere har Berg bekreftet at han fått dekket flybillett og overnatting på turene hvor han har jobbet for etterretningstjenesten.

Fengslet i to år

Frode Berg ble 15. november løslatt etter å ha blitt dømt for spionasje og tilbrakt nesten to år i russisk fengsel. Han ble overlevert til norske myndigheter som ledd i en fangeutvekslingsavtale mellom Litauen og Russland.

Han erkjenner at har vært kurer for norsk etterretning, men føler i ettertid at han ble ført bak lyset. Han har tidligere uttalt at han er sint på E-tjenesten, som han mener lurte ham og presset ham til å utføre oppdrag i Russland. I alt skal Berg ha overlevert fem konvolutter med penger.

– Jeg er skuffet og bitter på det som har skjedd og på dem som har forårsaket dette, sa Berg etter løslatelsen.

Møtte EOS-utvalget

Berg møtte tirsdag denne uken Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene, EOS-utvalget. Hensikten var å fortelle sin egen versjon av hva som skjedde før han ble pågrepet av FSB i Moskva i 2017.

– Jeg har fått registrert og notert mine synspunkter. Jeg fortalte ganske detaljert, det er ingen grunn til å holde noe tilbake for dem, sa Berg da han kom ut fra møtet.

E-tjenesten har hele tiden nektet å kommentere saken. De vil heller ikke bekrefte eller avkrefte om Berg jobbet for dem da han var i Russland.