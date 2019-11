Bensin- og dieselsalget stuper – staten taper halv milliard i år

nyheter

Staten har i år fått inn langt mindre i bensin- og dieselavgifter enn beregnet etter at bensin- og dieselsalget har stupt det siste året. Det kommer fram i nysalderingen av 2019-budsjettet som ble behandlet i statsråd fredag og som NTB har fått tilgang til.

Finansdepartementet justerer nå ned anslaget for avgiftene for 2019. Flere bilrelaterte avgifter blir langt lavere enn anslått: Veibruksavgiften for diesel justeres ned med om lag en halv milliard kroner, og anslaget for CO2-avgiften reduseres med 100 millioner kroner.

– Dette skyldes både flere elbiler, flere hybridbiler og at bilene blir mer drivstoffgjerrige, sier finansminister Siv Jensen (Frp) i en kommentar til NTB.

– Det er et bevis på at politikken med lavere avgifter for både elbiler, ladbare hybrider og biler med lavere utslipp virker. Nå er sju av ti nye biler lav- og nullutslippsbiler. Utslippene for nye personbiler var på nivå med EU da vi kom til makten i 2013. Nå er vi 40 prosent under EU, sier finansministeren.

– Dette viser at det er mulig å drive god klimapolitikk med gulrot framfor pisk. Lavere bilavgifter gjør også at flere har råd til å kjøpe en trafikksikker, drivstoffgjerrig og moderne familiebil. Kostnad per kjørte kilometer har gått ned med 10 prosent, avgift på eie og bruk per kjøretøy er i snitt om lag 3.000 kroner lavere, sier Jensen.