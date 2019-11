Benekter at Alf E. har direktelinje inn til direktøren, men bekreftet flere samtaler om sykehuset før avgjørende Helse Nord-styremøte

nyheter

Styret i Helse Nord ga onsdag et enstemmig ja til forprosjektet for Nye Hammerfest sykehus til en pris på 2,32 milliarder kroner. Det blir byggestart for Nye Hammerfest sykehus (NHS), men styret i HN forutsetter realistiske kutt på driftsbudsjettet før endelig grønt lys gis.