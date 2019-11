Starter opprop for barnehagen

nyheter

I dag fikk ble foreldrene i Kaiskuru barnehage informert om at deres avdeling for barn fra 0-3 år skal legges ned på grunn av en stram kommuneøkonomi.

– Jeg mister ikke plassen til min datter på to år, men de ungene som kommer etter oss, vil ikke kunne gå i barnehage i nærmiljøet, forklarer Liss Beate Hansen.

– Her får ungene får en trygg og god start i livet, til de skal videre i skolen, sier Hansen.

Hun mener derfor det er hennes ansvar, som medborger, å stille opp for de svakeste i samfunnet. Sparetiltakene rammer ofte de eldste og de minste. Derfor har hun startet en underskriftskampanje for å få beholde småbarnsavdelinga i Kaiskuru. Ifølge Hansen har Kaiskuru fulle avdelinger og ventelister. Dette tar ikke kommunen hensyn til.

– Både eldreomsorg og barn/unge er de som opplever kutt og nedleggelser av tjenester/tilbud som kommunen står for. Det er de mest sårbare og hjelpeløse gruppene av et samfunn, ifølge Hansen.

– Dem tar fra de svakeste i samfunnet som ikke snakker for seg selv, eldre og barn.

I sitt opprop skriver hun at det ikke vil bli tilbud om nye plasser til barnefamilier med barn i 0–3 års alderen. Dermed vil problemet forplante seg. Familier som trenger barnehageplass til yngre søsken vil måtte levere i to barnehager eller, i værste fall, ta ut ett barn så man kan levere i én barnehage. Hansen skriver videre at dette vil skape stress for barn, stress for barnefamilier, stress i forhold til levering i en barnehage som potensielt er store omveier fra jobb.

– Jeg er verken politiker eller økonom, bare et helt vanlig menneske, med besteforeldre som vil trenge omsorg og barn som trenger barnehageplass.

– Vi må vise at vi bryr oss, sier hun.

Planen er å levere underskriftene til kommunestyret før de skal gjøre vedtak i saken, 17. desember 2019.