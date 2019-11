Ny avgift blir på 3,5 millioner kroner på Nordkapp

nyheter

Fefo-styret har nemlig vedtatt ny festekontrakt på Nordkapplatået.

Det bekrefter styreleder Bente Haug i en pressemelding.

– I vedtaket reduseres arealet til Rica fra cirka 900 dekar til rundt 115 dekar, pluss Hornvika på cirka ni dekar. Dette gjør at Rica står igjen med omlag 1/8 av opprinnelig festeareal på platået. Festeavgiften blir på 3,48 millioner kroner årlig, opplyser Haug. Tidligere har man tatt inn 75.000 kroner i festeinntekter per år.

Fefo opplyser at Rica har akseptert å jobbe for opprettelse av lokalt fond.

– FeFo behandler alle våre festere likt og må være en forutsigbar grunneier. Denne avtalen bygger på ordinære avtalerettslige prinsipper og er i tråd med vår strategiske plan. FeFo har prøvd å finne løsninger som gir forutsigbarhet for reiselivet og næringslivet i Nordkapp. Samtidig som vi har gjort det vi kan for å ivareta kommunen for øvrig, sier Haug i pressemeldingen.

Et flertall i FeFo-styret ønsket en midlertidig forlengelse av festeavtalen, men det ønsket ikke Rica.

– En avtale består av to parter. Når fester ønsker å unngå en ny utsettelse av saken, må vi forholde oss til det, sier Haug.