– Ungdommen snurrer deg rundt lillefingeren

nyheter

Torbjørn Nervik i Norsk Narkotikapolitiforening håper mange blir med på folkemøtet om ungdom og rus på Alta bibliotek i kveld.

Med et så viktig tema håper Nervik at det blir stappfullt på møtet. Norsk Narkotikapolitiforening skal, ifølge sine statutter, formidle kunnskap opp narkotika.

– Vi har sett over tid at det er mange voksne og foreldre som er kanskje er litt naive og kunnskapsløse om hva som egentlig rører seg og hva ungdommen er opptatt av. Med det mener jeg ikke at vi skal gå rundt å tro at vi skal kunne alt. Men det er en periode i løpet av foreldretida det lønner seg å være litt oppdatert, sier han.

I løpet av møtet vil Nervik legge fram fakta. Gjennom 37 år i politiet har han opparbeidet seg en god del erfaring og kunnskap rundt ungdom og rus.

– Jeg fikk en gang spørsmål fra en mor om det «virkelig ikke var lov å røyke hasj», slik ungdommen i huset hevdet, og tenker at så lenge det er én person der ute som ikke vet, er det helt sikkert flere. Derfor er informasjon og fakta viktig, sier Nervik.

Sterk virkelighetshistorie

Til folkemøtet kommer også Arne Bratland. Han og kona Mona mistet sin 21 år gamle sønn på grunn av en overdose MDMA. Det var første gang han tok stoffet. I foredraget «Tør du? fokuserer han blant annet på MDMA/ecstasy og cannabisproduktene hasj og marihuana. Narkotiske stoffer som mange unge oppfatter som ufarlige.

– Den sterke historien til Bratland er tøff og mange kommer til å kjenne på den, sier Nervik.

Nervik forklarer at en brukerdose kan virke ulikt fra person til person, om det er to stykker som tenker å prøve stoffet, kan den ene overleve og den andre falle fra.

– Vi skal ikke være ute med pekefingeren, men vi skal gi fakta om de forskjellige stoffene, også de som mange i dag karakteriserer som ufarlige, eks. hasj og MDMA, sier Nervik.

Ingen sikker dose

Noen mener det er uproblematisk, men Nervik ber om at folk må vær klar over at det som serveres over nettet som en «ansvarlig» brukerdose ikke finnes. Det finnes ingen sikker dose. Styrken på stoffene endrer seg over tid.

– I min ungdom ble, for eksempel, hasj betraktet som et mildt narkotisk stoff. I dag er det ikke lengre tilfelle. Dagens hasj er mye sterkere. Vi kan sammenligne det med lettøl og hjemmebrent. Dermed kommer skadene raskere, sier han.

– Hvordan vet 17-åringen at dette ikke er farlig, er det retoriske spørsmålet.

Ta «narko-praten»

De som har vært på folkemøtene i regi av foreningen får nyttige verktøy med seg.

– Vi forsøker å formidle det vi mener er god og riktig informasjon. Vi skal fortelle om våre erfaringer, vi vil gi et innblikk i hva som rører seg, gi faktainformasjon om de forskjellige stoffene som finnes der ute og vi kan gi tips til hva foreldre kan gjøre, sier Nervik.

Han minner om at mye av den informasjon man finner om dette på nettet ofte er en glorifisering av stoffene.

– Vi må bevisstgjøre foreldrene, de må lese seg litt opp på dette. Dermed kan du unngå å bli stilt offside av poden på 17 år. Har man kunnskap, kan man også ta en diskusjon rundt dette.

Han oppfordrer alle foreldre å ta «narko-praten» med sine håpefulle.

Folkemøtet arrangeres på Alta bibliotek, kl. 18:00, torsdag kveld.