– Å kutte i psykiatrien er stikk i strid med hva regjeringen ellers står for

Som Altaposten tidligere har omtalt ligger det an til at Finnmarkssykehuset må spare 100 millioner før spaden stikkes i jorda for nytt sykehusbygg i Hammerfest. 56 millioner av disse er allerede vedtatt å kuttes og i går ble det kjent at Klinikk psykisk helsevern og rus må ta sin del av pakken på 19,66 millioner. Klinikksjef Inger Lise Balandin sa tirsdag 26.11 til Altaposten at hun «håper folk holder seg friske».