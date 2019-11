Alta-adresse sentral i avsløringer av postboksselskaper

nyheter

Dagbladet publiserte tidligere i dag en sak om «Billig arbeidskraft fra postboksselskaper». Her blir 37 selskaper knyttet til en adresse i Alta.

I følge Dagbladet er det et norsk-litauisk nettverk som har stått bak grov sosial dumping på en rekke fiskebruk i Nord-Norge og på Vestlandet. Til tross for gjentatte lovbrudd har ingen greid å stanse dem. Nettverket har operert med nærmere 100 selskaper i Norge. Rundt halvparten av dem er, eller har vært, registrert på tre adresser i Alta.

Dagbladets undersøkelser viser at nettverket består av nesten 100 selskaper, mange med en levetid på under et år og har også kartlagt hvordan dette nettverket i 14 år har formidlet arbeidere fra Litauen til norske fiskebruk – til vilkår langt under norske lønns- og arbeidsforhold.

– Innleie av arbeidere er ifølge Arbeidstilsynet skjult bak en fiffig selskapsmodell som angivelig overtar deler av produksjonen som underleverandør. En rekke fiskebruk har også i år benyttet seg av nettverkets tjenester, skriver Dagbladet og hevder at eiere av fiskebruk fra Mørekysten til Finnmark har trolig tjent grovt på systemet. Mange fortsette å bruke dem, selv etter at de har hatt besøk av kontrolletatene med trusler om bøter.