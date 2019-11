Tredje person fengslet i kongekrabbe-saken

nyheter

Fredag ble to personer arrestert i en razzia mot et forretningsbygg i Tana. Den ene av de to personene ble løslatt i løpet av helgen.

Den andre er varetektsfengslet i fire uker. Det opplyser politioverbetjent Thorstein Pettersen.

Politiet anser mannen de har fengslet som sentral i transportvirksomheten. Mannen er i 50-årene. Totalt er tre personer nå fengslet i saken.

De er siktet for grovt brudd på havressursloven, ulovlig omsetning, heleri eller medvirkning til dette.

– Det er snakk om kongekrabbe med en omsetningsverdi for flere millioner kroner som skal være fanget og omsatt ulovlig, het det i en pressemelding onsdag.

Krabbene skal ha blitt solgt i hele landet, til en langt lavere pris enn lovlig omsatt kongekrabbe.