Sannhets- og forsoningskommisjonen og Sámi klinihkka inngår samarbeid

nyheter

Sannhets- og forsoningskommisjonen gransker fornorskingspolitikken overfor samer, kvener/norskfinner og skogfinner. Kommisjonen ser også på konsekvensene av fornorskingen frem til i dag og har i den forbindelse åpnet for å ta imot personlige historier om opplevd fornorsking og urett.



I en pressemelding fra sekretariatsleder, Liss-Ellen Ramstad, heter det at kommisjonen og Sámi klinihkka har inngått en samarbeidsavtale. Det er avsatt inntil to og en halv stilling for å yte tjenester til befolkningen i forbindelse med kommisjonens arbeid. Avtalen skal sikre god dialog og informasjon om tjenestene. Sámi klinihkka er en ny klinikk i Finnmarkssykehuset HF og har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige helsetjenester til den samiske befolkningen. Klinikken har spesialkompetanse i kulturtilpassede helsetjenester, som både kvener/norskfinner, samer og skogfinner kan ha nytte av. Sámi klinihkka består av integrerte tjenester innen somatikk, rus og psykisk helse.

– Sámi klinihkka skal sørge for kulturkompetent medisinskfaglig rådgivning til kommisjonen og yte spesialisthelsetjenester i psykiatri. Vi ser på dette som et svært viktig arbeid, avslutter klinikksjef Amund Peder Teigmo