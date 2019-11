Nok en snøscooter stjålet, sist sett i ettermiddag

nyheter

Via Oppslagstavla i Alta på facebook opplyser Filip Reginiussen at en snøscooter og en tilhenger er blitt stjålet i løpet av ettermiddagen. Snøscooteren er hans, mens tilhengeren tilhører hans far Yngve.

– Stjålet fra Kaiskuru i løpet av ettermiddagen, skriver Filip.

Ifølge pappa Yngve ble ekvipasjen sist sett på Holmen mellom klokka 15.30 og 16.00 i dag.

Snøscooteren, en Polaris, har registreringsnummer ES 8741 mens tilhengeren, en ÅTM, har registreringsnummer ZV 2443, opplyser politiet på twitter.

– Dersom disse observeres, ta kontakt med politiet, skriver politiet på twitter.