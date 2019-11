Litauisk transportselskap kan bli kastet ut av Norge

nyheter

I en foretakskontroll Statens vegvesen har gjennomført sammen med Skatteetaten og Arbeidstilsynet kommer det fram at det litauiske transportselskapet Vlantana Norge AS ikke oppfyller vilkårene for transportvirksomhet i Norge.Det melder NRK.

Leder for krimseksjonen Jon Molnes i Statens vegvesen sier at de har bedt selskapet om å dokumentere virksomheten sin i Norge innen tre uker, ellers kan selskapet miste transportløyvet her i landet.

Politianmeldt

– Vi har funnet ulike brudd på regelverket som vi har funnet det nødvendig å anmelde til politiet, sier han til rikskringkasteren.

Ifølge Molnes har det vært vanskelig å få informasjon fra selskapet som skal fortelle om de oppfyller kravene til selskap etablert i Norge.

En lastebil som ble stoppet på E6 i Stange i Hedmark fredag etter å ha kjørt nesten én mil mot kjøreretningen, tilhører Vlantana. Ifølge NRK har sjåførene i selskapet jobbet 100 prosent, mens arbeidskontraktene og utbetalt lønna har tilsvart 50 prosents stilling.

Selskapet innrømmer feil

Lastebil.no, som er nettstedet til Norges Lastebileier-Forbund, skriver at ledelsen i Vlantana Norge har innrømmet at de har begått en rekke feil.

– Vi innrømmer alle feilene som foregår i selskapet. Spesielt med tanke på beregning av arbeidstimer, fortalte Tomas Stonys, operasjonsdirektør i Vlantana-eide Stonys Group og representant for aksjonærene i Vlantana Norge.

Han sier at selskapet ikke har kjent godt nok til regelverket i Norge.

Lastebil.no skriver også at selskaper som PostNord, Asko og Schenker har brudd sitt samarbeid med det litauiske transportselskapet.

