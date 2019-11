Advarer om glatte veier, 2 trailere har kollidert

nyheter

Allerede på morgenkvisten kom det en liten skur med underkjølt regn som bidro til å gjøre det veldig glatt over store deler av Alta. I en twitteroppdratering skriver Finnmark politidistrikt at de har mottatt melding om svært glatte veier i Alta.

– Mulig underkjølt regn. Vi oppfordrer bilister til å kjøre etter forholdene. Kjør pent!, skriver politiet.

Rundt 20 minutter senere tikker det også inn en melding om at to trailere har hatt et lite sammenstøt, i Øvre Tollevikveien.

– Ingen personskade og mindre materielle skader på bilene. Svært glatt på stedet. Politiet dirigerer trafikken, melder operasjonssentralen.