– Det bedrer seg til i morgen

De såpeglatte veiene i Alta sørget for trafikalt kaos mandag morgen og formiddag. Men dette vil bedre seg til i morgen tidlig lover statsmeteorolog Magnus Ovhed hos Metrologisk Institutt:

– Det skal bli kaldere i natt, og det skal komme snøbyger, da vil det bli mye bedre kjøreforhold, sier Ovhed.

Underkjølt regn

Det var veldig glatt og vanskelige kjøreforhold i Alta mandag formiddag, noe som resulterte i kollisjoner og flere utforkjøringer. Regnet som falt mandags morgen var «underkjølt regn» noe som fort skaper farlige kjøreforhold.

– Det betyr at regnet enten fryser på vei nedover, rundt de siste hundre meterne før det treffer bakken, eller at bakken er såpass kald at det fryser idet dråpene treffer underlaget. Når dette pågår blir det veldig glatt, veldig fort, men kulden og snøbygene som skal komme iløpet av natten vil bedre forholdene betraktelig, avslutter Anders Ovhed.