Travel natt for Alta-politiet

I Alta har politiet natt til søndag måtte rykke ut på en rekke oppdrag.

Blant annet ble en mann tatt for 2. gang, på to dager, for kjøring uten gyldig førerkort.

– Anmeldelse og bilnøklene tas i forvaring, opplyser politiet.

Litt senere på kvelden, etter klage om festbråk i en privat bolig i sentrum, ga politiet huseier pålegg om å dempe lydnivået og festlighetene.

En mann ble også anmeldt for å ha benyttet falsk legitimasjon for å komme seg inn på et utested, før politiet måtte kjøre en overstadig beruset kvinne i begynnelsen av 20-årene til legevakta for sjekk, før de kjørte henne hjem.

Litt senere på natten måtte de også transportere bort to menn i slutten av 40-årene fra en folkeansamling grunnet kranglete oppførsel.

Natten ble avrundet med en liten visitt innom en privat fest på Kronstad, som fikk muntlig pålegg om å dempe lydnivået.