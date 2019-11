– Møt opp i kofte eller bunad når helseministeren kommer til Alta

nyheter

Irene Ojala i facebook-gruppa Pasientfokus, oppfordrer alle til møte opp utenfor Klinikk Alta ikledd kofte, bunad eller annet når helseminister Bent Høie skal åpne Klinikk Alta 11.desember.

– Vi oppfordrer derfor alle som har kofte, bunad eller annet til å møte opp utenfor Klinikk Alta - slik at Helseministeren ser det massive engasjementet som folk i Alta-regionen har for at Alta skal få både fødeavdeling og geriatri, skriver Ojala.

Hun oppfordrer også fedre til å møte opp.

– Kvinner i front for fødeavdeling gir makt og troverdighet. Men barn har også en far - derfor er det viktig at også fedre stiller opp. Pasientfokus har et godt samarbeid med Bunadsgeriljaen. Det er vi svært glade for, skriver hun.