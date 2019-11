nyheter

Finnmark politidistrikt tvitrer lørdag kveld om et innbrudd som fant sted på Kronstad natt til lørdag. En iPad og et sett med hodetelefoner skal ifølge politiet ha blitt stjålet fra en bil som sto parkert her.

Nettopp på grunn av at tyven rasket med seg en iPad var det en smal sak å finne fram til tyvgodset:

– Eier identifiserte adressen hvor Ipaden var gjennom "Finn Ipad", som resulterte i at politiet iverksatte og eier fikk tilbake eiendelene.