Politiet opplyser at det natt til lørdag oppstod basketak mellom to menn i 20-årene. Hendelsen skjedde på et utested i Alta.

Slåsskampen resulterte i at en av dem ble kjørt til legevakta av politiet.

– Den mistenkte er avhørt, bortvist fra sentrum til i morgen klokken 0700, opplyser politiet.