Helse Nord-ledelsen avviser nedskalering av sykehusplanene

Over tid er det i Altaposten stilt spørsmål, tatt opp problemstillinger, knyttet til Nye Hammerfest sykehus (NHS). Konkrete spørsmål har blitt reist rundt pasientgrunnlag og hvorvidt Finnmarkssykehuset har oppfylt kravet om bærekraftig økonomi før byggestart. Samtidig har et tema vært hvorfor befolkningen så sent som høsten 2018 ble informert om at kostnadene var under to milliarder kroner, men som nå framstår som en reell sluttkostnad satt til 2,32 milliarder kroner. Altaposten hadde fredag et oppslag fredag der det framgår at styret i Helse Nord inviteres til time-out for prosjektet.