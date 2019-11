Doktor i livreddende hjertebehandling

nyheter

For noen dager tilbake stod Jan Torbjørn Mannsverk i fremste rekke i en disputas som skulle forsvare en doktorgradsavhandling: «Hjerteinfarktets epidemiologi: tidstrender i forekomst, risikofaktorer, alvorlighetsgrad, behandling og utkomme av hjerteinfarkt i en allmenn befolkning». En problemstilling som blir langt mer spennende når Mannsverk selv avakademiserer den.

– Det handler egentlig om hvordan hjerteinfarkt har utviklet seg i befolkningen, om forekomsten, om behandling og dødelighet, forklarer tverrelvdalingen som fyller 60 år 29. mars.

Har reddet liv

I dag er han en av de mest erfarne ved UNN på sitt felt, om ikke den mest erfarne innen såkalt PCI-behandling. Det er en behandling der pasientene kan få redusert faren for alvorlig hjerteinfarkt, og ikke minst en bedret livskvalitet ved «staking» av tette blodårer til hjertet. Det er hevet over enhver tvil at mange pasienter kan takk Jan og UNN for livet og mange år med god livskvalitet.

– Hvor mange tette blodårer jeg har staket opp? Nei, det tallet har jeg ikke, men vi snakker nok om flere tusen.

Jan jobbet først ved sykehuset i Hammerfest og Bodø. I 1996 flyttet han nordover fra Bodø og begynte å jobbe ved Universitetsykehuset i Nord-Norge (UNN), som var i startfasen med å bygge opp en avdeling med høykompetent fagekspertise for å kunne behandle ulike former for hjerteinfarkt og hjertekrampe (angina). I dag er det tidligere keepertalentet bosatt med samboer på Slettelva på Kvaløya, og har to aktive gutter. Fra tidligere ekteskap har han to barn i Alta.

Det ble en stor dag da cand.med. Mannsverk disputerte for doktorgraden, som benevnes ph.d.-graden i Helsevitenskapelige fag. Det er alltid en betydelig grad av høytidlighet når doktoranden offentlig forsvarer sin doktorgradsavhandling. Det skjedde ved UiT i Tromsø, og både nær familie og venner fra Alta satt benket og overhørte framlegget.

– Fantastisk artig, og jeg er både stolt og glad for at så mange hadde tatt den lange turen fra Alta. Ikke minst var det fantastisk at mamma på 81 år og pappa på 86 ved tilstede både på framlegget og på festen om kvelden, skyter Jan inn.

Gode nyheter

Kravene til å få doktortittelen er å ha gjennomført betydelig forskning, og fått publisert tre større artikler om den gjennomførte forskningen i internasjonale tidsskrift. Så skal selve avhandlingen godkjennes. Bedømmelseskomitéen var faglig sterkt sammensatt:

Professor Eva Irene Bossano Prescott, Universitetet i København - 1.opponent

Professor Grethe Seppola Tell, Universitetet i Bergen – 2.opponent

Professor emeritus Olav Helge Førde, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité

Normalt regnes tidsløpet for å komme opp på doktorgrad til fire år, men da er forutsetningen at det kan forskes på heltid. Jan har hatt forskningen ved siden av jobb på UNN, og har brukt 10 år.

Oppsummert kan vi si at avhandlingen har handlet om «Tromsø-studien», som dokumenterer dramatisk nedgang i alvorlige hjerteinfarkt. Videre heter det i oppsummeringen av avhandlingen:

«Vi fant en årlig nedgang i hjerteinfarkt med tre prosent mellom 1995 og 2010. Denne nedgangen ble i stor grad drevet av dramatiske reduksjoner i plutselig død utenfor sykehus på grunn av sannsynlig hjerteinfarkt, samt sykehusinnleggelser for store hjerteinfarkt. Nesten 70 prosent av nedgangen i hjerteinfarkt skyldtes endringer i modifiserbare risikofaktorer som redusert kolesterol, røyking og høyt blodtrykk samt mer fysisk aktivitet.

Det viktigste bidraget var en reduksjon i kolesterolet, som utgjorde nesten en tredjedel av nedgangen. Det var også en reduksjon i dødsfall blant pasienter innlagt med hjerteinfarkt, delvis forklart med mindre alvorlig sykdom hos de som ble rammet, men også av en betydelig forbedring i behandlingen. Resultatene våre indikerer at endringer i risikofaktornivået i hele befolkningen har et stort potensial for å redusere forekomsten av hjerteinfarkt i befolkningen. Forbindelsen mellom risikofaktorer og plutselig død utenfor sykehus indikerer at primær forebygging ved endring av risikofaktorer vil påvirke både ikke-dødelige så vel som dødelige hjerteinfarkt i befolkningen.»

Look to Tromsø

I bunnen av forskningen ligger data fra en rekke tromsøundersøkelser hvor flere titall tusen personer har deltatt hver gang. I perioden 1995 til 2010 er nedgangen i antall alvorlige infarkt 50 prosent. Resultatet er så sensasjonelt, at Mannsverk i 2015 ble viet bred plass i januarutgaven til ett av de høyest rangerte tidsskiftene innen hjertemedisin, Circulation. I tillegg omtales resultatene i lederartikkelen i Circulation hvor konklusjonen er: «Look to Tromsø».

– Gjennom tromsøundersøkelsene har vi fulgt store deler av befolkningen over flere tiår. I materialet ser vi hvordan risikofaktorene har endret seg. Det inkluderer både røyking, matvaner og aktivitet. I sum har det redusert nivåene av blodtrykk og kolesterol som igjen har gjort at antall alvorlige infarkt har gått kraftig ned, forklarer hjertespesialisten.

Jan nøler ikke med å karakterisere både tallmaterialet og undersøkelsen som unik på verdensbasis. Få andre har hatt muligheten til å gjøre noe lignende.

Til Altaposten sier Mannsverk at gode måter å behandle, inkludert å forebygge hjerteinfarkt, har vært viktig for at få i dag dør av hjerteinfarkt sett i forhold til tidligere.

– Den enkelte kan selv gjøre en viktig jobb, ingen røyk, fornuftig kosthold og masse mosjon og fysisk aktivitet, er rådet.

Reagerer med frustrasjon

Helse Nord har desidert flest hjerteinfarkt per innbygger her til lands. De nyeste tallene viser at Finnmarkssykehuset har høyest forekomst med 342 infarkt per 100.000 innbyggere. Det nasjonale tallet er 241. Ved UNN er det 270. Sørlendingene trekker i motsatt retning. Ved Sørlandet sykehus er det kun registrert 163 infarkt per 100.000 innbyggere.

Tallene forteller at «hjertesenteret» ved UNN har vært spesielt viktig for å holde dødeligheten nede. Nesten alle med hjerteinfarkt blir reddet.

– Derfor har det vært helt uforståelig for oss ved UNN at Helse Nord valgte å dele kompetansen mellom UNN og sykehuset i Bodø. En ting er at vi må dele pasientene med Bodø, men vi splitter også fagmiljøet ved at vi må ambulere fra Tromsø til Bodø. UNN går fra å ha vært et middels hjertesenter til å bli et lite. PCI er som alt annet avhengig av masse trening for å bli god, og med færre pasienter blir det også mindre «trening», påpeker Jan.

Når det gjelder Finnmark, er han langt mer forsiktig, både om sykehusstruktur og om UNN bør ta styringen med lokalsykehusene.

– Det jeg kan siteres på, er at Finnmark kanskje mer enn noen, når det gjelder å redde liv i forbindelse med hjerteinfarkt, må ha en luftambulansetjeneste som funger. Ved alvorlige hjerteinfarkt teller sekunder og minutter med tanke på å få pasienten til oss ved UNN.

Nattevak sliter

Han feirer 60 år i mars, men har ingen planer om å forlate pasientene. Samtidig innrømmer han at alderen gjør at tøffe nattevakter med påfølgende tilvenning til dagsrytme sliter mer enn for 20 år tilbake.

– Det er store muligheter at jeg søker om å bli postdoktor, det vil si å kunne forske en del og være i klinisk pasientbehandling i resten av stillingsprosenten. En 50/50 stilling hadde vært fint.