Vil ha time-out for Nye Hammerfest sykehus, må spare 100 mill årlig før spaden settes i jorda

Det skjer samtidig som det kommer alarmerende meldinger fra Øst-Finnmark der det meldes om full krise knyttet til det nyåpnede Nye Kirkenes Sykehus (NKS), som betegnes som en katastrofe av tidligere ordfører Nils Edvard Olsen i et oppslag i Sør-Varanger Avis. Det pekes på at Nye Kirkenes Sykehus er bygd med alt for lav kapasitet, og at sykehustilbudet for Øst-Finnmark rammes av at ledelsen ved Finnmarkssykehuset styrer både driftsmidler og investeringer til Hammerfest.