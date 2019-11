Telenor får kritikk etter at nettet forsvant i Øst-Finnmark i 2018

nyheter

– Utfallet rammet et stort geografisk område i over fem timer. Det fikk store samfunnsmessige konsekvenser med utfall i Nødnett, stenging av flere flyplasser og utfall for kystradioen. Flere lokalsamfunn ble satt i en sårbar posisjon, skriver Nkom i tilsynsrapporten som er gjort etter hendelsen i 2018.