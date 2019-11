15 vogntog fikk kjøreforbud i storkontroll

nyheter

Statens vegvesen melder at denne uken har utekontrollen i Finnmark hatt intensive kontroller ved finskegrensa på Kivilompolo og på Kvenvikmoen kontrollstasjon ved Alta.

256 kjøretøy kontrollert

Statens vegvesen melder videre at 256 kjøretøy ble kontrollert, noe som resulterte i 15 kjøreforbud, 21 gebyrer og én anmeldelse for brudd på kjøre- og hviletid.

– Tema for kontrollene har vært vinterutrustning, kjøre- og hviletid og ulovlig kabotasje. I tillegg kjørte vi bremseprøver i hallen på Kvenvikmoen, sier kontrolleder Sten-Kristian Berg i Statens vegvesen.

Dårlig vinterutrustning

Vegvesenet poengterer at de aller fleste av de 256 kjøretøyene hadde alt i orden, men at det var åtte kjøretøy som fikk kjøreforbud på stedet på Kivilompolo, halvparten av disse på grunn av dårlig vinterutrustning. På Kvenvikmoen måtte sju kjøretøy parkere, tre av dem på grunn av mangler på dekk og kjetting.

– I tillegg til mangler på dekk og kjetting ga vi også kjøreforbud for dårlig lastsikring, overlast, dårlig sikt fra førerplass og manglende dokumenter. Ett kjøretøy var også for langt for å kjøre i Norge, sier Berg.

Ulovlig kabotasje

Én fører ble også anmeldt for alvorlig brudd på kjøre-/og hviletid, og fem kjøretøy har fått krav om utbedringer etter bremsekontrollene. Ett transportforetak blir også anmeldt for ulovlig kabotasje. Kjøretøyet fikk ikke kjøre videre med lasten og måtte laste om.