Tar opp manglende betaling til reindrifta med statsråden

Det er stortingsrepresentant Geir Iversen (Sp) som ber om en redegjørelse fra klima- og miljøministeren.

Venter på erstatning

Altaposten kunne nylig fortelle om at flere hundre reindriftsutøvere var havnet i en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av manglende rovdyrerstatning. Geir Iversen har derfor meldt inn en skriftlig spørsmål til klima og miljøministeren:

– Hva er grunnen til at reineiere i nord enda ikke har fått svar på søknad om erstatning for tap av rein til fredet rovvilt fra 2018? Ifølge forskriften skal erstatning være ferdigbehandlet innen 15.oktober. Hva er gjort for å forbedre dette, slik at man unngår slike forsinkelser til neste års behandling?

530 søknader

Iversen påpeker at dette gjelder erstatning for tapte inntekter fra forrige driftsår.

– Søknadsfristen var 10.april, et halvt års behandlingstid bør være tilstrekkelig, mener han.

Det viser seg at det dreier seg om ca 530 søknader.

– Det er en fast årlig behandling, ikke noe ekstraordinært. Regionreformen og sammenslåing, brukes faktisk som unnskyldning i svarbrevet fra fylkesmannen, påpeker han.